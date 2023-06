Dit bedrijf uit Enschede is de nieuwe hoofdsponsor van FC Twente

Elektramat is een online elektrotechnische groothandel, die door heel het land zowel de particuliere als de zakelijke afnemers bedient. De organisatie verkoopt elektromaterialen voor in, op en rondom woningen en bedrijfspanden en is gespecialiseerd in groepenkasten. De organisatie heeft meer dan vierhonderd medewerkers en is actief in zowel Nederland als België.