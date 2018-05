Dit elftal oud-spelers FC Twente maakt kans op WK in Rusland

FC Twente Vrouwen aangesla­gen: 'Maar Ajax terechte kampioen'

21 mei HENGELO - Hij staat deze maandagmiddag op het kunstgrasveld van ATC'65 lange tijd met zijn handen over elkaar te kijken hoe Ajax met de meegereisde fans het kampioenschap viert. Trainer Tommy Stroot is net als zijn speelsters zwaar teleurgesteld na de 2-1 nederlaag tegen de Amsterdammers. Toch is de coach na afloop snel realistisch. ''Want dat is mijn taak en als je goed nadenkt, is Ajax de terechte kampioen.''