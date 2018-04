Dit is de typerende wijze waarop FC Twente tegen Vitesse degradeerde

Illustrerend beeld bij tegendoelpunten

Basisvoorwaarden niet voor elkaar

Wanneer de kwaliteit in de selectie niet hoog is en het geluk niet mee zit, is het een belangrijke basisvoorwaarde dat de onderlinge duels worden gewonnen. Iets dat FC Twente gedurende het hele seizoen liet afweten. Het afgelopen thuisduel tegen PEC Zwolle was een positieve uitzondering op de regel, toen FC Twente het hoogste winstpercentage in duels van het seizoen behaalde (54%), op de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo na (57%). Tegen Vitesse was van de strijdlust en het agressieve dekken en druk zetten van de wedstrijd tegen PEC geen schim te herkennen. FC Twente won slechts 36 persoonlijke duels tegen Vitesse, het gedeeld laagste aantal voor de ploeg uit Enschede in een Erediviseduel dit seizoen (eerder tegen FC Groningen op 24 september 2017).