Dit is het nieuwe thuisshirt van FC Twente (al was het per ongeluk al uitgelekt)

Helemaal soepel verliep de presentatie van het thuisshirt vandaag niet. FC Twente kondigde namelijk eerder vandaag de definitieve overname van Manfred Ugalde aan. Ook de Costa Ricaanse journalist Kevin Jiménez deelde een foto van een trotse Ugalde met zijn zaakwaarnemer, maar daarop droeg de aanvaller al wel het nieuwste thuisshirt.



De spelers dragen komende zaterdag, als FC Twente in Delden de eerste oefenwedstrijd speelt van de voorbereiding, het nieuwe tenue. Het tenue is vanaf donderdag 13 juli verkrijgbaar in de Fanstore bij De Grolsch Veste en online te bestellen via de webshop van FC Twente.



Het uittenue en derde tenue worden later deze zomer gepresenteerd.