‘Dit was de doorbraak van de horzel Rots en Heracles is nu echt veilig’

Zo is er aandacht voor de mooiste avond van het seizoen in Enschede. Althans tot de 94ste minuut. Door de overwinningen van Feyenoord en AZ werd FC Twente door het gelijke spel zowaar een klein beetje de verliezer van de strijd om Europees voetbal. Aan de andere kant, mag je na zo’n wedstrijd eigenlijk niet van verlies spreken. De wedstrijd had van alles te bieden en volgens Leon was het duel ook de definitieve doorbraak van Rots. „Hij liet zien dat Ron Jans het toch had gezien.”