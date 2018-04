Dit zijn de 4 punten waarom FC Twente kans maakt tegen Vitesse

cijferspelENSCHEDE - Aanstaande zondag kan het doek vallen voor FC Twente in de uitwedstrijd tegen Vitesse, tenzij er gewonnen wordt. Mogelijkheden zijn er zeker, want Vitesse verkeert allesbehalve in goede vorm. Dit zijn de vier dingen waarom FC Twente kans maakt tegen Vitesse.

Vitesse (nog) minder in vorm dan FC Twente

Waar FC Twente in de afgelopen zes wedstrijden vijf punten behaalde (1W, 2G, 3V), verzamelde Vitesse nog minder punten dan Twente in de laatste zes duels, namelijk vier (1W, 1G, 4V). Alleen VVV-Venlo behaalde minder punten (1) dan Vitesse in de afgelopen zes wedstrijden. FC Twente wist de meest recente wedstrijd tegen PEC Zwolle te winnen, terwijl Vitesse alleen van Sparta won in de afgelopen zes wedstrijden.

Keepersproblemen in Arnhem

Hoewel Remko Pasveer na een mindere reeks met een aantal blunders vervangen werd door Jeroen Houwen, is het individuele-fouten festival bij Vitesse in het doel nog niet afgelopen. Geen enkele keeper maakte meer persoonlijke fouten die resulteerden in een doelpunt dan Pasveer (5) dit seizoen. Houwen, de vervanger van de Tukker, maakte al twee individuele fouten in zes wedstrijden waaruit een doelpunt volgde. Hierdoor is Houwen op zijn beurt de doelman die per 90 minuten de meeste tegendoelpunten krijgt door een persoonlijke fout.

De kwetsbaarheden in het sterke centrum

Het defensieve centrum van Vitesse bestaat uit Guram Kashia en Matt Miazga, die volgens de statistieken van SciSports bij de tien centrale verdedigers in de Eredivisie horen met de meest positieve invloed op het eindresultaat. Kashia en Miazga blinken uit in de defensieve luchtduels, dat blijkt uit het feit dat beide verdedigers plaatsnemen in de top 10 van spelers in de Eredivisie die per wedstrijd de meeste luchtduels winnen. De lange bal die FC Twente vaker hanteert dan twaalf andere teams in de Eredivisie zou zo veel mogelijk vermeden moeten worden.

Over de grond zijn echter kwetsbaarheden te ontdekken in het centrum bij Vitesse, zo heeft zowel Kashia als Miazga moeite met het verdedigen van 1-vs-1-situaties in de ruimte en heeft Vitesse dit seizoen regelmatig een doelpunt tegen gekregen door korte combinaties door de as die het centrum uit elkaar dreven. Daarnaast kan het geven van lage en halfhoge voorzetten achter de verdediging een mogelijk middel zijn voor FC Twente om gebruik te maken van de zwaktes van Vitesse.

Vitesse gunt de ruimte om te voetballen