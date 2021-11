Doelman Lars Unnerstall redt punt voor FC Twente tegen Feyenoord

Daarmee verspeelde in navolging van Ajax ook Feyenoord punten in Enschede. FC Twente speelde allesbehalve goed in de lege Grolsch Veste. Wat heet. De ploeg kwam nauwelijks tot een fatsoenlijke aanval, maar hield wel stand tegen het aandringende Feyenoord. Dat was vooral te danken aan doelman Lars Unnerstall, die niet te passeren was.

De eerste helft was van beide kanten zwak. Feyenoord had het overwicht, maar de Rotterdammers kwamen niet verder dan een doelpoging van Marcos Senesi in de beginfase. Zijn inzet ging via Mees Hilgers naast. FC Twente zette daar alleen een schot van Razmiz Zerrouki en een kopbal van Ricky van Wolfswinkel tegenover. Het waren niet eens echte kansen. Daarmee was alles wel gezegd over de saaie eerste 45 minuten, waarin FC Twente voetballend opnieuw teleurstelde en slechts zelden over de middellijn kwam. Verdedigend stond het aardig, maar eenmaal in balbezit kwam er veel te weinig.

Kansen Feyenoord

FC Twente, dat ongekend vaak de bal terugspeelde in plaats van vooruit, kwam in het tweede bedrijf helemaal niet meer aan aanvallen toe. Het was tegenhouden en hopen op die ene uitval. Feyenoord viel aan. Middenvelder Fredrik Aursnes dwong doelman Lars Unnerstall met een schot van afstand tot een redding en de beste kans was niet veel later voor Bryan Linssen nadat Wout Brama de bal verspeelde.

Wissels

Na een uur spelen bracht trainer Ron Jans Vaclac Cerny voor Daan Rots en Arne Slot kwam met Cyriel Dessers. De Belg was nog net maar in het veld, of hij was al bij twee gevaarlijke momenten betrokken. Eerst strandde hij zelf op Unnerstall en daarna gaf hij de bal op Jens Toornstra, die keihard voorlangs schoot.

Unnerstall de beste

In de jacht op een goal was Dessers ook betrokken bij het derde dreigende moment voor Feyenoord in de tweede helft, maar na een fout van zijn oud-teamgenoot Robin Pröpper moest hij opnieuw zijn meerdere erkennen in de beste Tukker van deze middag, doelman Unnerstall. Zijn veelbesproken collega aan de andere kant, Ofir Marciano, werd geen enkele keer in verlegenheid gebracht.

Diep in blessuretijd was het weer Dessers die dichtbij een treffer. De spits gebruikte Pröpper als draaischijf en schoot van dichtbij op de voeten van de excellerende Unnerstall.