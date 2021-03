Doelman Lars Unnerstall voor 4 jaar naar FC Twente

ENSCHEDE - Terwijl de huidige keeper nog verkocht moet worden, heeft FC Twente zijn opvolger al in huis. Lars Unnerstall zette dinsdagavond zijn handtekening over een 4-jarig contract in Enschede. De 30-jarige Duitser komt transfervrij over van PSV waar hij dit seizoen tweede keeper is.

Beide partijen bereikten dinsdagavond een akkoord over de overgang van de doelman, die de opvolger wordt van Joël Drommel. De huidige keeper van de Tukkers gaat in de zomer een stap maken. Met Unnerstall heeft FC Twente daar razendsnel op ingespeeld. „We zijn heel blij dat Lars Unnerstall vanaf komend seizoen voor FC Twente gaat spelen”, zegt technisch directeur Jan Streuern. „Lars is voor FC Twente een geweldige doelman. Hij speelt al een aantal seizoenen in de eredivisie en heeft zich veelvuldig kunnen onderscheiden. Dat heeft hij bij VVV gedaan, maar ook in de wedstrijden voor PSV. Hij heeft een ruime ervaring en barst ook van de ambities. Daarom is het mooi dat we een contract voor vier seizoenen zijn overeengekomen.”

Mooie club

Unnerstall is dit seizoen tweede keeper achter Yvon Mvogo bij PSV. Hij is toe aan een vaste plek onder de lat. „Ik had na de gesprekken met Jan Streuer en Ron Jans snel een goed gevoel bij FC Twente”, zegt hij. „De club is ambitieus, net als ik. Ik kom uit de buurt en ken FC Twente vrij goed. Met Schalke hebben we hier gespeeld en dan zie je wat voor mooie club dit is met haar supporters en de sfeer in het stadion. Hopelijk is dat volgend seizoen weer terug.”

Loopbaan Unnerstall

Unnerstall komt uit Ibbenbüren, op ongeveer 60 kilometer van Enschede. Op 18-jarige leeftijd stapte de 1,98 meter lang doelman over ​naar Schalke. In 2011 debuteerde Unnerstall voor de club uit Gelsenkirchen op het hoogste niveau, hij zou uiteindelijk 47 wedstrijden spelen in het eerste elftal. In 2014 maakte Unnerstall op huurbasis de overstap naar FC Aarau, waarna hij drie seizoenen uitkwam voor Fortuna Düsseldorf. Na een jaar VVV contracteerde PSV de doelman, maar werd hij in het seizoen 2018-2019 verhuurd aan de Limburgse club. Sinds de zomer van 2019 speelt Unnerstall voor PSV. Tot dusver speelde Unnerstall 259 duels in het betaald voetbal.