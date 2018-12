Doelman Volendam verbrijzelt oogkas na botsing met Zehknini

Bijen toegezon­gen in Volendam: ‘Zong zelf altijd voor Majstor­ovic en Wielaert’

7 december VOLENDAM – Peet Bijen was vrijdagavond de matchwinner in Volendam. FC Twente gaf een voorsprong weg, maar door een late treffer van de Hengelose verdediger won FC Twente alsnog. Bijen was na de wedstrijd het middelpunt van de Twente feestvreugde en werd luidkeels toegezongen door de ongeveer 1500 Tukkers in Volendam.