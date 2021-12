Donkere dagen geven FC Twente vooral licht: al zes duels ongeslagen

Het is altijd de vraag hoe een selectie een midweeks gevecht van 120 minuten heeft verwerkt. Bij FC Twente zit het op dat gebied, althans in de aanloop naar het duel in Zwolle, wel goed. „Fysiek staan we er goed op”, aldus trainer Ron Jans. „Het is een voordeel dat lang niet alle spelers 120 of 90 minuten heeft gespeeld. Iedereen is fris in het hoofd.” Mees Hilgers en Michal Sadilek moesten woensdag vanwege misselijkheid vervangen worden. Ook zij zijn gewoon inzetbaar. Alleen Wout Brama ontbreekt nog. Hij zal woensdag tegen FC Utrecht er nog niet bij zijn. „Wout verwachten we op de eerste training van 2022 weer”, zegt Jans.