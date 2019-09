Door Frits Wester en John Stegeman moet ik steeds aan Youri Petrov denken

In de zomer van 1995 betaalde FC Twente 1,3 miljoen gulden aan RKC voor de kleine, rappe gedrongen buitenspeler uit Rusland. Het was het hoogste transferbedrag dat FC Twente ooit op tafel had gelegd voor een speler. Youri was talentvol en het moest wel heel raar lopen wilde hij de club later geen miljoenen gaan opleveren. Iets meer dan 2,5 jaar later ging Youri Petrov de boeken in als de eerste speler die in de historie van het Nederlandse voetbal op staande voet werd ontslagen omdat hij niet van de alcohol kon afblijven. Social media bestond nog niet, maar de bijnaam Youri Smirnoff deed het goed in die dagen.