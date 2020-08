Douglas heeft beet: Braziliaanse Tukker tekent bij Würzburger Kickers

video FC Twente tevreden over eerste wedstrijd met coronamaat­re­ge­len

11:46 ENSCHEDE - FC Twente kijkt met een goed gevoel terug op de eerste test met toeschouwers in De Grolsch Veste. Afgelopen maandag waren er iets meer dan 3000 bezoekers bij het oefenduel tegen Fortuna Sittard (2-1). Later in de week volgt er nog een uitgebreide evaluatie met de GGD, gemeente en politie.