Douglas heeft Go Ahead alweer verlaten

De 32-jarige Douglas dook vorige week op bij Go Ahead, waar hij zei zijn voetballoopbaan weer nieuw leven in te willen blazen. Hij trainde mee in Deventer om fitter te worden en om de club te overtuigen van zijn kwaliteiten. Ook speelde hij een helft mee in het oefenduel tegen Telstar. ,,Het was bedoeld om een beeld van hem te hebben. En het was best een behoorlijk niveau”, aldus Van Wonderen. ,,Maar de financiële ruimte is heel beperkt bij Go Ahead. Zeker als je kijkt naar wat hij gewend is; hij heeft in Rusland en Portugal gespeeld en heeft de toptijd van FC Twente meegemaakt.”