Dramatische ontknoping: Zerrouki niet naar WK met Algerije

Zerrouki zat toen al aan de kant. Hij werd bij de jacht op de gelijkmaker in de 70ste minuut gewisseld. Algerije won donderdag de eerste wedstrijd in Kameroen met 1-0, maar kwam in de return al vrij snel op achterstand. Ondanks een overwicht slaagde Algerije er niet in om Ajax-goalie André Onana te passeren. Wat volgde was een dramatische verlenging, waarin RKC-verdediger Atouba de grote held leek te worden in de 118e minuut met zijn kopbal. Maar zes minuten later veranderde de hemel in de hel voor de Algerijnen. Daardoor gaat Zerrouki net als zijn ploeggenoot Michal Sadilek in november niet naar het WK.