Drees Kroes (75), Mister Scoren in de Wijk, is erelid van FC Twente

ENSCHEDE - Drees Kroes (75), oprichter en projectleider van FC Twente’s Scoren in de Wijk is deze zaterdagavond benoemd tot erelid van FC Twente.

De Hengeloër stond 12,5 jaar geleden aan de wieg bij het opzetten van maatschappelijke projecten die aan de profclub zijn gelinkt. Hij is als vrijwilliger de drijvende kracht achter de maatschappelijke tak van FC Twente.

De huldiging en de presentatie van een boek over zijn betrokkenheid bij Scoren in de Wijk waren voor Drees geheim gehouden. De PvdA’er werd met een smoes naar de Skylounge in de Grolsch Veste gelokt. Ineens stond hij voor een zaal vol bekende gezichten, toegezongen door het FC Twente Voetbalkoor dat hij zelf hielp oprichten.

Creatieve ideeën

Directeur Jan van Halst prees Kroes. ,,Wat in 2005 begon met het adopteren van de Hengelose wijk Berflo Es – grenzend aan het Trainingscentrum – is uitgegroeid tot een maatschappelijk instituut in de regio met vele verschillende projecten. Drees heeft in Nederland pionierswerk verricht’’, aldus Van Halst.

Hij noemde Drees de man van de creatieve ideeën; een initiator, onorthodox, geen verkoper of een man die op de voorgrond treedt. ,,Drees is gecommitteerd, heeft een sterke sociale betrokkenheid en geeft nooit op. Hij is geen bureaucraat, heeft niks met hiërarchie, maar heeft altijd een doordachte strategie. Voor je het weet, heeft hij weer iets geregeld.’’

Boek

Volgens sommigen heeft FC Twente het overleven te danken aan Drees en zijn Scoren in de Wijk. Als de door mismanagement getroffen ex-kampioen niet de maatschappelijke betekenis had vervuld zoals nu, waren gemeenten en overheden minder snel bereid geweest de portemonnee te trekken.