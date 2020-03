Drie goals binnen vijf minuten, Bryan Ruiz weet alles nog van wedstrijd tegen Sparta van 10 jaar geleden

Na zijn eerste goal tegen Sparta kust Bryan Ruiz de ring om zijn vinger, even later volgt die kus weer en binnen twee minuten raakt de derde zoen zijn vinger. Een hattrick in 4 minuten en 20 seconden. De Grolsch Veste in extase. Op het fenomeen Bryan Ruiz staat in de race op de titel geen enkele maat meer. „Ik herinner me er alles nog van”, zegt de nu 34-jarige speler vanuit Brazilië.



Terug naar toen, de maanden van de waarheid. Ruiz: „Nog maar zes wedstrijden te gaan, vier keer winnen, dan is het kampioenschap binnen. Dat vergeet je niet meer. Dat is stressvol en mooi tegelijk, maar dan moet je dus zeker van een laagvlieger als Sparta winnen. In de eerste helft scoorden we niet, al kregen we genoeg kansen. Daar werd ik zenuwachtig van.”



„Assistent-trainer Alfred Schreuder zei vaak tegen me: ‘We hebben je vanaf het begin van de wedstrijd nodig, maar je staat pas aan richting het einde’. Dat klopt, doelpunten van mij vallen vaak in de slotfase”, aldus de aanvaller uit Costa Rica. „Ik heb tijd nodig. Begin ik met drie verkeerde passes, dan is dat slecht voor mijn zelfvertrouwen. Begin ik goed, dan bouw ik juist vertrouwen op.”