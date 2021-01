Drommel baalt als een stekker: ‘We hadden het op slot moeten gooien’

Hij vond het pijnlijk dat zijn ploeg geen gelijkspel over de streep kon trekken in de eigen Veste. „We moeten het op slot zetten”, zei Drommel bij ESPN. „Verdedigen, de bal weg schieten, het stadion uit en 100 procent geven, dat hadden we moeten doen, maar hebben we niet gedaan. Zo zonde, want dat punt was heel mooi geweest.”