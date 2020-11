Drommel geniet van eigen safe en van FC Twente

Bijna altijd gaat de meeste aandacht uit naar de doelpuntenmakers. Maar de redding die Drommel zaterdagavond verrichtte bij de stand van 1-0 verdiende een daverend applaus. In plaats van 1-1 stond het een paar minuten later 3-0. ,,Het was een heerlijke save", aldus Drommel, die weinig kon met de opmerking dat de zege geflatteerd hoog was. ,,Als je 5-1 van PEC wint, is het altijd goed, toch? Ze hadden wel wat kansen, maar geen grote.”

Content met FC Twente

Drommel is een meer dan tevreden keeper op dit moment. ,,We hebben een goed en leuk team met een goede trainer en staf. Daar ben ik heel content mee", aldus de goalie. ,,We staan er goed voor, en als we volgende week bij ADO drie punten pakken gaan we met een topgevoel de interlandbreak in. Maar we zijn er nog lang niet, er zit nog zeker rek in. Wat er beter moet? Ik denk dat we voor het doel nog betere keuzes moeten maken. We zijn soms nog te gehaast in balbezit.”