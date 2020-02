Drommel: ‘Hoopte dat Brama op het laatst nog mocht invallen’

ENSCHEDE - Joël Drommel kon een grote glimlach niet onderdrukken toen hij zaterdagavond na het gewonnen duel tegen AZ (2-0 winst, red.) zijn verhaal deed. Waarom zou hij ook. ,,Dit hadden we echt even nodig.”

Drommel kijkt nog wat verwonderd rond. Het besef lijkt nog niet helemaal ingedaald bij de doelman. Deze week stond zijn club nog in brand, nu ziet Drommel een vulkaan van vreugde op de tribunes in een kolkende Grolsch Veste. ,,Niet normaal dit. We weten allemaal wat er is gebeurd deze week, nu speelden we een van de beste wedstrijden van het seizoen", vertelt Drommel.

Mooi voetbal

Drommel zag zijn ploeg vanaf minuut 1 controle hebben over het duel. Eigenlijk gaf FC Twente die controle geen seconde meer weg. ,,We wonnen zoveel duels. Ik heb de hele wedstrijd strijd gezien. Bij vlagen konden we zelfs mooi voetbal laten zien. Het enige puntje is dat we het onszelf makkelijker hadden kunnen maken. We hebben kansen gekregen om zeker twee keer vaker te scoren. Verder was het een perfecte avond. Voor mij als keeper lekker om weer de nul te houden.”

Quote Ik vond het prachtig om te zien hoe de supporters achter ons stonden en dat Wout en Sander beiden werden toegezon­gen. Joël Drommel

Vaag

Over de chaos die na het verloren duel in Emmen losbarstte in Twente wil Drommel het niet te veel hebben. ,,Ik wil me daar ook niet te veel mee bemoeien. Het voordeel is dat wij als spelers ons iedere dag op het spelletje kunnen richten. Naar buiten toe en lekker voetballen. Het is allemaal vaag, maar ik wil het er niet te veel over hebben."

Boschker