Drommel kan leven met gelijkspel: ‘Zat helaas niet meer in vandaag’

Drommel hoefde niet veel in actie te komen, maar op het moment dat het moest stond hij er. In de eerste minuut van de tweede helft was Sparta tot twee keer toe gevaarlijk, maar Drommel keerde moedig en goed. “We hebben veel te weinig gecreëerd. Er zat niet meer in vandaag. In de laatste minuten hoop je dat de bal nog een keer goed valt, maar dat mocht niet zo zijn.”

Hoewel het voor de televisiekijker een lange zit was, omschreef Drommel het duel niet als ‘saai’. “Ik snap dat het voor de kijker geen leuke wedstrijd was, maar in het veld is een duel nooit saai. We moesten veel duels uitvechten. Het is moeilijk te verklaren waarom we meer moeite hebben om tot kansen te komen. Misschien is er te weinig beweging zonder de bal. We moeten gewoon positief blijven, dan komen die kansen wel weer.”