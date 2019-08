Drommel: ‘Kippenvel, je merkt aan alles dat we terug zijn’

Drommel keek tevreden terug op de 1-1, maar sprak zijn enthousiasme na afloop niet overtuigend uit. Dat FC Twente zo lang op voorsprong stond, maar de zege niet kon binnenhalen bleef enigszins aan hem knagen. ,,Maar op zo'n avond een punt pakken tegen een ploeg als PSV is natuurlijk sterk. We mogen tevreden zijn met zijn allen. Dat gevoel overheerste net ook wel in de kleedkamer.”

Spandoek

Dat FC Twente weer terug is op het hoogste niveau was aan alles te merken, vond Drommel. ,,Ik kreeg kippenvel toen we het veld op liepen. Het oorverdovende geluid en het spandoek dat bijna over alle tribunes te zien was. Echt geweldig. Na afloop waren de supporters blij met het resultaat. Daar doe je het uiteindelijk voor.”