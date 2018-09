Drommel liever eerste keus bij FC Twente dan derde bij Jong Oranje

ENSCHEDE - Joël Drommel zou dinsdag eigenlijk met Jong Oranje naar Engeland reizen, maar in plaats daarvan stond hij op het trainingsveld bij FC Twente. De doelman van de Tukkers verliet maandagavond het spelershotel van de beloften, nadat hij hoorde dat hij derde keeper was.

Drommel twijfelde aanvankelijk tussen Jong Oranje en de wedstrijd van zijn club FC Twente. De Enschedeërs spelen zaterdag thuis tegen TOP Oss. Zondagavond hakte hij na lang beraad de knoop door en sloot hij zich bij Jong Oranje. „Ik was tweede keeper achter Justin Bijlow van Feyenoord, maar in een gesprek met bondscoach Erwin der Looi kreeg ik opeens te horen dat ik derde keeper en was dat Indy Groothuizen van ADO de voorkeur kreeg”, aldus Drommel, die op de training al als verdediger in de partij werd gebruikt.

„Blijkbaar kiezen ze liever voor keepers die in de eredivisie spelen. Ik ben toen teruggegaan naar mijn kamer en ben over de situatie gaan nadenken. Want derde keeper of het spelen in een vol stadion voor mijn eigen club in een belangrijke wedstrijd, dat vond ik nog wel even verschil. Ik ben toen naar de bondscoach gestapt en heb mijn beslissing dat ik weg zou gaan kenbaar gemaakt .”

