Drommel na verlies in Emmen: ‘Dit is Twente-onwaardig’

Wat er door zijn hoofd ging toen hij na dertig seconden al een bal moest wegwerken? ‘‘Ik dacht: dit wordt een drukke avond. Emmen was veel beter in de eerste helft, ze speelden goed voetbal. In de tweede helft vochten we weer voor elkaar en wonnen we de tweede bal. Langzaamaan werden we steeds beter. Dat in het heel zuur dat we in die fase geen goal maakten en dat het nog 2-0 werd. Dit is Twente onwaardig.’’