Drommel over nieuwe kans: 'Ik geef plek niet meer weg'

ENSCHEDE - Het heeft even geduurd, maar Joël Drommel is terug in het doel van FC Twente. En niet voor even, als het aan hem ligt.

Met een beetje symboliek zou je die metamorfose kunnen zien als een doorstart van zijn loopbaan als keeper van FC Twente. Opeens, zo vlak voor de winterstop, is hij na bijna twee jaar weer eerste doelman. "Waar ik al die tijd was? Op het veld, of in de gym. Ik ben altijd hard blijven trainen voor mezelf en heb mijn wedstrijden gespeeld bij Jong Twente, Jong Oranje en Oranje onder 20."

Volledig scherm Joël Drommel grijpt stijlvol in bij zijn rentree in het eerste elftal van FC Twente, afgelopen dinsdag tegen NAC. © ANP Pro Shots

Ingrijpen

Het moment van zijn rentree, zo vlak voor de winterstop, was dan misschien opvallend, maar ook Drommel voelde dat er iets stond te gebeuren omdat het strafschopgebied teveel onder stroom stond. "Het zat er een beetje aan te komen", zegt hij over de wisseling van de wacht. Trainer Gertjan Verbeek wilde niet meer langer wachten, omdat hij bij Jorn Brondeel twijfels zag, die oversloegen op de rest van de ploeg. "En dan moet je als trainer ingrijpen", aldus Verbeek.

"Als keeper hoop je hier op", zegt Drommel. "Tegelijkertijd gun je dit Jorn niet, omdat we heel goed met elkaar kunnen. We peppen elkaar ook altijd op. Maar voetbal is hard. De een z'n dood, is de ander z'n brood. Er kan er maar één spelen."

Volledig scherm Drommel tijdens FC Twente - Ajax in 2015. © Pro shots

Te vroeg

Drommel weet inmiddels zelf hoe zo'n aftocht voelt. In 2015 verraste de toenmalige trainer René Hake door in zijn eerste wedstrijd als trainer van Twente Nick Marsman te passeren voor de jonge, onervaren 18-jarige Drommel. En dat ook nog eens tegen Ajax. Met zijn debuut was niet veel mis, maar in de duels daarna wist hij niet te overtuigen en na twaalf duels greep Hake weer terug op Marsman. "Misschien kwam het wel iets te vroeg allemaal", aldus Drommel. "Ik kwam net kijken en was nog niet eens zo lang keeper, maar als je de kans krijgt, dan twijfel je niet. Dan wil je maar 1 ding: spelen." Drommel incasseerde in die periode veel kritiek, en werd in de praatprogramma's op tv regelmatig bespot.

Mening

"Op zich kan ik daar wel goed mee omgaan, maar ik moest er wel enorm aan wennen dat opeens iedereen een mening over me had. Er werd overal over me gesproken. Het was een lastige tijd en ik heb ook best een tikkie gehad, maar uiteindelijk is het zaak in jezelf te blijven geloven en keihard te blijven werken. Je moet elke dag de beste willen zijn."

Drommel zegt veel te hebben gehad aan gesprekken met mental coaches. Een daarvan is de prestatiecoach Joost Leenders, die in het betaalde voetbal een bekende verschijning is en een stuk of 20 voetballers begeleidt. Drommel ontmoette hem bij Jong Oranje. "Joost weet precies hoe het werkt bij topsporters. Hij voelt je aan. Als het goed gaat, maar ook als het even tegenzit. Ik heb uit de gesprekken met hem veel winst gehaald. Het heeft me stabieler gemaakt."

Kans