Drommel schuldbewust: ‘Derde goal dramatisch van mijn kant’

“Voor die derde tegengoal neem ik verantwoordelijkheid. Dat was dramatisch van mijn kant”, vertelt Drommel tegenover ESPN. Dat de goalie er op dat moment even niet bij was, heeft volgens hem mogelijk met zijn aanstaande transfer te maken. “Tuurlijk draait alles rond in je hoofd, maar het blijft een grote fout. Ik schud zoiets gelijk van me af. We begonnen allemaal heel slecht. We wisten niet waar we moesten lopen en werden compleet weggespeeld. We hadden de bal nog niet geraakt en stonden al 2-0 achter. In plaats van dat we massaal inzakken daarna, blijven we overal achteraan lopen en zijn we telkens te laat.”