Druk op Assaidi neemt toe: 'Maar er moeten ook andere spelers opstaan'

Assaidi kapot van nieuwe nederlaag: 'Ik neem de fout op me'

14 april DEN HAAG - Oussama Assaidi was zaterdagavond kapot van de nederlaag in Den Haag. De speler maakte net voor rust een fout, waardoor ADO Den Haag de gelijkmaker kon maken. ,,Ik moet de bal wegschieten. Ik neem de fout op me. In goede tijden een man, in slechte tijden een man. Het was een zure avond, alweer", zei hij na afloop.