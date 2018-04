Druk op FC Twente neemt toe na winst Sparta en Roda JC

Jong FC Twente verslaat koploper Spakenburg

7 april HENGELO - Jong FC Twente heeft zaterdag met 2-0 gewonnen van SV Spakenburg, de koploper in de derde divisie. De ploeg van trainer Dennis Demmers kwam vlak na rust via Ritchie Zinga (foto) op voorsprong en in de slotfase zorgde Henk van Schaik voor de beslissende 2-0.