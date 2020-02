Duel FC Twente mogelijk afgelast vanwege storm Ciara

Column Clubiconen kunnen zich tot vervelens toe belangrijk vinden, maar koester ze

8:50 Op de trainerscursus leren ze je tegenwoordig de meest ingewikkelde dingen, maar een hoofdstukje 'ga nooit het gevecht aan met een clubheld', zit in Zeist nog niet in het standaard lespakket. Ik vind dat niet zo slim, eerlijk gezegd, want als trainer sneuvel je eerder over een boze publieksheld dan een verkeerde opstelling.