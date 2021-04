Duel FC Twente zondag helemaal ‘uitverkocht’

De duels van komend weekend in het betaalde voetbal maken deel uit van de zogenaamde Fieldlabs. Dat betekent dat alle toeschouwers vooraf getest moeten worden. FC Twente mocht vierduizend tickets verkopen. Seizoenkaarthouders, die hadden ingeschreven om het de wedstrijd bij te wonen, horen maandag of dinsdag of ze een kaart hebben bemachtigd. De supportersverenging Vak P riep vorige week in een statement dat het de wedstrijd tegen FC Utrecht gaat boycotten, omdat het niet mee wil werken ‘aan het creëren van een testmaatschappij’.

Opvallend is dat FC Twente dit seizoen in een lege Grolsch Veste de slechtste thuisscore in de geschiedenis heeft. De laatste keer dat de ploeg in Enschede won was op 31 oktober toen PEC Zwolle met 5-1 werd verslagen.