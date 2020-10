Dumic vervangt bij FC Twente geblesseerde Pierie

FIFA21 is er! Hoe goed zijn FC Twente, Heracles en de andere spelers uit deze regio?

1 oktober ENSCHEDE/ALMELO - Waar zijn de backs van FC Twente en wie moet er in vredesnaam in de spits bij Heracles Almelo? Het voetbalspel FIFA 21 is vanaf nu voor iedereen te spelen en dat zorgt bij menig manager ongetwijfeld voor keuzestress. Wij namen de opstellingen van FC Twente en Heracles Almelo onder de loep en bekeken de spelers uit deze regio.