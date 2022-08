Duomo? Toeristen hebben alleen maar oog voor zingende, hossende en springende Twentefans in Florence

FLORENCE - ‘Goa spring'n, a’j veur Twente bint!’ Het is zes uur in de middag als het feestje op Piazza di San Giovanni naar een hoogtepunt gaat. Honderden fans springen en zingen voor hun club. Waar het de hele dag de Duomo is die de aandacht trekt van de toeristen, zijn het de hossende Tukkers die veel bekijks trekken.

Het is het slotstuk van een gemoedelijk dag in Florence. Die begon nog met een gigantische onweersbui met zware windstoten. Maar toen het opklaarde boven Florence, kwamen steeds meer Twentefans uit hun hotel of appartement om te genieten van deze prachtige trip naar Italië. Binnen een paar uur kleurt het Piazza di San Giovanni rood.

Onder hen zijn ook vader André met zijn zoon Harm uit Enschede. „We waren op vakantie in Zwitserland en hebben de reis een beetje uitgebreid”, vertelt André. Zoon Harm knikt trots. Ze hadden verwacht dat er de hele middag gezongen zou worden, zoals woensdagavond nog gebeurde. „Maar wellicht komt dat nog, hoor", vult André snel aan.

Volledig scherm Harm en André © Frank Bussink

Springen, zingen, hossen

Hij krijgt gelijk, want uiteindelijk barst het feestje écht los op het plein middenin in het oude centrum van Florence. Twentefans springen, zingen, hossen. Ze zijn hun club in grote getalen achterna gereisd en dat willen ze weten ook. Van de speciaal ingerichte pleinen voor de Twentesupporters wordt niet of nauwelijks gebruikgemaakt. De Tukkers vieren hun eigen feestje onder de rook van de Duomo.

Meer dan 300 euro voor één nacht

Voor Johan Egberink uit Tubbergen was het niet de eerste keer dat hij FC Twente achterna reisde in Europa. Hij heeft het hele continent gezien. De mooiste? Dat weet hij zo niet, maar hij was er twee weken geleden in Belgrado ook bij, toen Twente met 1-3 won bij FK Cukaricki. Voor reisgenoot Jos Grootelaar is het de eerste keer dat hij een uitwedstrijd van Twente in Europa bezoekt. „We zijn met de auto en hebben een hotel net buiten de stad”, vertelt hij. Dat scheelt het duo al snel zo'n 300(!) euro, want last-minute overnachtingen in Florence zijn duur.

Volledig scherm Tukkers op het plein in Florence, naar schatting zo'n 500 fans. © Frank Bussink

Volledig scherm Johan Egberink en Jos Grootelaar uit Tubbergen zijn ook van de partij in Florence. © Frank Bussink

Romantische stad

Voor heel veel supporters was de trip naar Florence veel meer dan een heen-en-weertje. De één trekt er vier dagen voor uit, de ander komt op de wedstrijddag zelf nog aan in Italië. Rik Ooms uit Markelo is met een groep van twaalf vrienden naar Florence gekomen. Gevlogen op Bologna en met de trein naar Florence. „Eigenlijk is Florence helemaal geen stad om met de jongens naartoe te gaan. Dit moet je eigenlijk met je vriendin doen", zegt hij.

Om iets na zessen vertrekt de grote groep van het plein bij de Duomo richting het stadion. Maar nét op dat moment breekt de hemel voor de tweede keer open boven Florence. En hoewel een groot deel van de fans helemaal doorweekt is, mag het de pret niet drukken in het uitvak. Ze zingen luidkeels hun FC Twente toe. Zoals ze eigenlijk altijd doen. En als het kan, springen ze er ook nog bij.