DVS'33 hekelt Jong FC Twente en KNVB

In een brief aan de KNVB hekelt hij het feit dat Twente vooral met spelers uit de A-selectie speelde. In het duel, dat door Twente in 1-0 werd gewonnen, speelden onder Drommel, Van der Lely, Trajkovski, Laukart, Gjorgjev, Kvasina, George en Buckley-Ricketts mee. Hieronder de gehele brief:

"Goedemorgen heren, (red. Jan Dirk van der Zee, Hans Schelling, Timo Reessink)

Graag vraagt DVS’33 Ermelo uw aandacht voor het volgende:

De problematiek rond de tekentafel en fair play competitie zijn ons en u allen goed bekend.

Bij de evaluatie 3e divisie, volgens de afspraken in juli 2017, is een afvaardiging van de 3e divisie zaterdag op 15 november jl. op gesprek geweest. Aanwezig hierbij Hans Schelling, Timo Reessink namens de KNVB, de afgevaardigden BVO van Almere en Twente en namens de amateurs Quick Boys, ONS Sneek en DVS’33 Ermelo.

Vervolgens blijkt dat volgens voortschrijdend inzicht de BVO’s zich niet aan de gemaakte afspraken houden! Een voorbeeld van de afgelopen week/gisteren:

Op 22 november jl. speelde HET belofteteam van FC Twente een oefenwedstrijd tegen HSC’21 en dan wordt in het verslag ook nog geschreven a.s. zaterdag spelen we tegen DVS’33 Ermelo. Maar wat bleek: DVS’33 Ermelo speelde zaterdag tegen alle spelers van de A-selectie die vrijdagavond niet tegen AZ gespeeld hebben met een huurling van Manchester City!

http://www.fctwente.nl/blog/2017/11/oefennederlaag-jong-fc-twente-2/

http://www.fctwente.nl/blog/2017/11/jong-fc-twente-wint-dvs33/

Beloften Jong FC Twente

Voor DVS’33 Ermelo is de maat vol, wij worden op deze manier als amateurvereniging ernstig benadeeld. En richting tekentafel? Er zal een campagne komen dat ALLE amateurverenigingen teruggaan naar hun eigen amateurcompetitie. Daar wordt achter de schermen volop aan gewerkt.

U bent belangenbehartiger van de amateurs en wij verzoeken en eisen van u dan ook dat u zich 100% inzet voor de belangen van het amateurvoetbal en zich niet laat verleiden door de BVO tak.

Tenslotte verzoeken wij u om nader onderzoek hoe in feite in dit voorbeeld een nieuwe trainer Gertjan Verbeek (ik heb persoonlijk niets tegen Gertjan!) bepaalt met welk team de beloften spelen terwijl op bestuurlijk niveau duidelijke afspraken zijn gemaakt door de KNVB. Is dat door u wel juist gecommuniceerd?

Overigens heeft de A-selectie van Twente gisteren, ondanks ons goede spel, verdiend met 1-0 gewonnen.