Eddy Achterberg verkozen tot erelid FC Twente

„Eddy Achterberg heeft een enorme staat van dienst bij FC Twente. Eddy is en blijft onlosmakelijk verbonden met de club en is een verbinder van alle geledingen bij FC Twente”, zo laat de club weten.

Tussen 1967 en 1976 speelde Achterberg driehonderd wedstrijden voor de club. Hij was jarenlang assistent-trainer, won in 2001 met FC Twente de KNVB Beker en is sinds jaar en dag ambassadeur van de club. „”Een betere ambassadeur kan FC Twente zich niet wensen”, aldus Streuer.

Zanger Achterberg

In de jaren zeventig zong Eddy Achterberg het lied „Eenmaal zullen wij de kampioenen zijn” en die ultieme wens werd uiteindelijk in 2010 waarheid. Het lied had zijn werk gedaan en zal voor altijd aan Eddy verbonden blijven. Evenals ‚Heya de Keu’, zoals het vanaf de tribunes klonk in Het Diekman en hoe hij nog altijd liefkozend wordt genoemd.

„Eddy is nog altijd geweldig belangrijk voor de supporters en de sponsoren en hij is nog bijna dagelijks in De Grolsch Veste te vinden”, zegt Streuer.