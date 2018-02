Edwin Gyasi aan de slag bij CSKA Sofia

Pusic: ‘Dit moet ons hoop en energie geven voor de komende weken’

12 februari AMSTERDAM - Peet Bijen is normaal gesproken geen speler van grote woorden. Maar de vaak zo kalme, bedaarde verdediger van FC Twente had geen goed woord over voor het optreden van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De arbiter speelde gisteren volgens alle Tukkers in de Arena een cruciale rol in het wedstrijd- en scoreverloop. „Ik weet niet waar hij mee bezig was, hij gaf werkelijk alles aan Ajax.”