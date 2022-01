Een blik zondagmorgen op teletekst en verrek het klopt: FC Twente staat vierde

TILBURG - De stand op de ranglijst biedt zondagmorgen een prettige aanblik voor de supporters van FC Twente. En nee, de fans hebben niet gedroomd, maar die vierde plek is echt. Wie had dat verwacht? „Maar je mag me daarmee pas feliciteren als we daar over veertien wedstrijden nog staan”, zei FC Twente-trainer Ron Jans na de 1-0 zege zaterdagavond op Willem II.

Willem II-FC Twente was de wedstrijd van de doelpuntenmaker Michal Sadilek, die nog altijd een schorsing boven het hoofd hangt. Het was ook de wedstrijd van Jeffrey de Lange die voor het eerst sinds de laatste nederlaag van FC Twente (op 30 oktober bij PSV) onder de lat moest. Na de vijf goals in Eindhoven hield de vervanger van de aan de rug geblesseerde Lars Unnerstall dit keer de nul.

En het was de wedstrijd waarin het middenveld er noodgedwongen anders uitzag en Virgil Misidjan weer eens moest zitten na een slecht optreden. Zijn vervanger Daan Rots, die vooralsnog de voorkeur krijgt boven Vaclav Cerny, deed het trouwens prima. Net zoals Jans ook tevreden zal zijn over Manfred Ugalde die met Ricky van Wolfswinkel een koppeltje vormde. En nu eens niet uit nood in de laatste fase, maar vanaf het begin.

Volledig scherm De goed spelende Daan Rots lijkt FC Twente op een 1-0 voorsprong te zetten, maar hij blijkt net buitenspel te staan. © ANP

Thuisvoelen in Tilburg

En dan was er ook nog Ramiz Zerrouki, die donderdagavond heel teleurstellend in de groepsfase werd uitgeschakeld met Algerije in de Afrika Cup, vrijdag op Schiphol landde, de nacht doorbracht bij zijn ouders in Amsterdam om zaterdag op de wedstrijddag in alle vroegte naar Twente te rijden. Enkele uren later was Zerrouki in Brabant nog even een kwartiertje nodig om de 1–0 voorsprong over de streep te trekken. Dat lukte, al was het beste er bij FC Twente in de eindfase wel af. Maar ondanks een rommelig slot, gaf de ploeg niets meer weg. Opvallend is dat FC Twente zich al jaren goed thuisvoelt in Tilburg. Van de laatste twintig ontmoetingen verloren de Tukkers er maar één.

Revanche

Ondanks al die veranderingen speelde FC Twente voor het eerst sinds tijden weer eens een fatsoenlijke wedstrijd. Althans het eerste uur. Eindelijk lukte het de Enschedeërs een wedstrijd te controleren en kansen af te dwingen en dat kwam niet door fouten van de tegenstander, maar via prima aanvalsopzetten. Er was rust aan de bal, al kwam dat ook omdat Willem II zich massaal terugtrok en slechts loerde op de fouten van FC Twente. „Ik ben vooral tevreden dat we ons hebben gerevancheerd van de uitschakeling tegen AZ”, aldus Jans. Woensdag speelde FC Twente belabberd. „Onze sterkste periode was vandaag het kwartier na rust. We hebben op dat moment laten zien goed positiespel te kunnen spelen en dat we kansen kunnen creëren. Maar één doelpunt in het eerst uur was te weinig. Dan krijg je het nog bijna moeilijk ook in de slotfase.”

Volledig scherm Ramiz Zerrouki en trainer Ron Jans feliciteren elkaar na afloop. © Pro Shots / Remko Kool

Niet in paniek

Hoewel het op de bank op het eind knap onrustig was, zei Jans naderhand dat hij niet het gevoel had dat er iets mis kon gaan. „We zijn het laatste half uur niet in paniek geweest. We zagen dat de vermoeidheid begon toe te slaan door de twee duels kort op elkaar die we hebben gespeeld. Het is mooi dat we dan een sterke bank hebben.”

In gesprek

Michel Vlap speelde tegen Willem II defensiever, een andere rol dan normaal. „Hij heeft natuurlijk de drang om altijd vooruit te gaan. Ik vond dat we met hem goed aan het voetballen kwamen, dus dit was een posititief experiment”, aldus Jans, die net als technisch directeur Jan Streuer de komende week in gesprek gaat met de directe over de toekomst bij de club.