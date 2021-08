‘Een dreamteam? FC Twente is Paris Saint-Germain niet’

Is FC Twente echt zo sterk dit seizoen? Blijft Rai Vloet bij Heracles? Mogen ze in Enschede weer stiekem dromen van Europees voetbal, of is het nog veel te vroeg voor de polonaise? „FC Twente een dreamteam noemen, is overdreven. We hebben het hier niet over Paris Saint-Germain.” Feit is wel dat het op papier allemaal klopt, nu in de praktijk nog.