'Een FC Twente met Rutten en Ten Hag? Ik wil daar graag bijhoren'

Transfer

Brama stapte deze zomer over van FC Utrecht naar het Australische Central Coast Mariners. Eindelijk een transfer naar het buitenland. In het verleden zag Brama, om wat voor een reden dan ook, al zo vaak een transfer naar het buitenland afketsen. De Correspondent bespreekt met de geboren Almeloër hoe een transfer in zijn werk gaat, en over het besef dat een transfer elk moment kan mislukken.