Een goede jaarafsluiting zorgt bij FC Twente voor nieuwe ambities

ENSCHEDE - December was vorig jaar een regelrechte rampmaand voor FC Twente. Hoe anders is de situatie nu: in de resterende twee duels van 2020 kan de ploeg de basis leggen voor een onbezorgde tweede seizoenshelft.

Als er bij FC Twente al wordt gemopperd op dit moment, dan is het over de kwaliteit van het trainingsveld. Maar dat is eigenlijk van alle tijden. Verder heerst er rust, vertrouwen en optimisme op het randje van het jaar, al wordt er hier en daar nog wel stevig gebaald van de onnodige nederlaag van afgelopen zondag tegen AZ.

December rampmaand

Als je naar de ranglijst kijkt, kunnen de Tukkers wel een stootje verdragen. Tenminste, als je dat vergelijkt met de positie van een jaar geleden, toen december uitdraaide op een regelrechte rampmaand met dikke thuisnederlagen tegen Ajax, Vitesse en een genante bekeruitschakeling voor eigenlijk publiek tegen Go Ahead Eagles (2-5). Alleen tegen ADO werd een puntje gepakt. In de laatste wedstrijd van het jaar ging een dolend FC Twente er keihard af bij RKC (3-0). Met 19 punten uit 18 duels was er bij het ingaan van de winterstop grote paniek. Er moest wat gebeuren, zo was de algehele teneur. Trainer Gonzalo Garcia maakte die vrijdagavond in Waalwijk een aangeslagen indruk en velen dachten: die zien we niet meer terug in Enschede. Bij aankomst in Hengelo werd de spelersbus opgewacht door boze fans en dat zou niet de laatste maal dat seizoen zijn...

Mooie ambitie

Bij het FC Twente van nu heeft trainer Ron Jans inmiddels al bijgetekend en staat de teller op 21 punten uit twaalf duels. Het magische getal van 34 - met dat puntenaantal ben je normaliter veilig in de eredivisie - is nog geen enkele keer gevallen bij de club. Garanties heb je nooit in sport - zo heeft FC Twente de meeste moeite met de minste tegenstanders - maar normaal gesproken moet de ploeg van Jans in de resterende twee duels tegen VVV en Sparta in staat zijn die score nog verder op te krikken. Het zou de loodzware januarimaand (in de eerste week wachten Emmen, Ajax en FC Groningen) niet alleen wat verlichten, bij een goede oogst is dat ook een mooi moment om een gezonde, ambitieuze doelstelling voor de rest van het seizoen neer te leggen.