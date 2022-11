Een icoon van FC Twente is jarig:Jan Jeuring zondag 75 jaar

Op het social media account Kent u deze nog werd er zondagmorgen in alle vroegte bij zijn verjaardag stil gestaan. De felicitatie ging gepaard met een filmpje van een fraaie treffer in het Diekman, zijn statistieken en de tekst dat de goaltjesdief Broodjes Jeuring verkocht in zijn snackbar.

Jan Jeuring was ook niet zomaar een spits in de geschiedenis van FC Twente. Jarenlang was hij met 103 competitietreffers de topscorer aller tijden van de club. Totdat Blaise N’Kufo (114 goals) hem voorbij stak. N’Kufo heeft een standbeeld bij De Grolsch Veste, eigenlijk verdient Jeuring ook een plekje in de eregalerij van FC Twente.

Alleen maar FC Twente

Je kunt het je in deze tijd niet meer voorstellen, maar Jeuring speelde in zijn loopbaan alleen maar voor FC Twente. Elf seizoenen lang droeg hij het rood om de schouders en in die periode maakte hij de opkomst van het grote FC Twente mee. Zo haalde hij de UEFA Cup-finale en won hij in 1977 de eerste prijs van de club: de KNVB-beker. Na zijn loopbaan was hij nog een tijdje spitsentrainer bij FC Twente, maar in de stad was hij vooral bekend om zijn snackbar, die hij later overdeed aan zijn schoonzoon.