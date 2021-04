Een van de eerste felicitaties voor Cambuur kwam van Eddy Achterberg

Hij is aan de wandel, even bijkomen van een hectisch weekeinde. Afgelopen vrijdag promoveerde zijn Cambuur officieus naar de eredivisie, een dag later is het na de nederlaag van Almere City (3-0 bij Go Ahead Eagles) officieel. Cambuur kan daardoor niet meer lager eindigen dan de tweede plaats. De eerste twee ploegen promoveren naar de eredivisie.