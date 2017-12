Eerbetoon aan Dik Wessels voor aanvang FC Twente - Ajax

Voor aanvang van de aftrap van het duel tussen FC Twente en Ajax werd er een minuut-durend applaus gehouden ter nagedachtenis aan Wessels. De Rijssenaar was geliefd onder de aanhang van FC Twente, omdat hij de club meerdere malen te hulp is geschoten bij financiële nood. De miljardair was zelf ook regelmatig toeschouwer in het stadion en zijn broer Herman Wessels was eerder voorzitter van FC Twente.