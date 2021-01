Eerste basisplaats voor Luciano Narsingh bij FC Twente

ROTTERDAM - Nieuwkomer Luciano Narsingh begint donderdagavond voor de eerste keer in de basis bij FC Twente. Afgelopen zondag in het thuisduel tegen VVV Venlo viel de huurling van Feyenoord al in. Tyronne Ebuehi keert zoals verwacht terug in de basis.