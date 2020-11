Eerste coronabesmetting in selectie FC Twente

Liendl: De beul van Feyenoord mislukte hopeloos bij FC Twente

30 oktober ENSCHEDE - Michael Liendl was donderdagavond met drie treffers de grote man bij Wolfsberger in het duel tegen Feyenoord. De supporters van FC Twente keken vol verbazing toe. Was dit dezelfde Liendl die in Enschede al na een half jaar via de achterdeur vluchtte?