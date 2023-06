Eerste speelronde eredivisie: FC Twente én Heracles beginnen met uitduel

FC Twente is wel degelijk bezig met de jeugd, maar het blijft wachten op aanvallend talent

Er ging dit seizoen veel goed bij FC Twente, maar niet alles. Waar blijft de jeugd? Die sierlijke middenvelder uit Hengelo of die kwikzilverachtige aanvaller uit Denekamp? Er klopte in de voorbije twee seizoenen niemand op de deur bij de club die juist in de regio zo diepgeworteld zit.