Eerste training FC Twente: geen Assaidi, wél Brama

FC Twente zit niet te wachten op Gjorgjev

25 juni ENSCHEDE - Het is nog onduidelijk of Nikola Gjorgjev terugkeert bij FC Twente. De aanvaller werd vorig seizoen na een mislukt half jaar gestald bij FC Aarau. Die club of zijn eigenlijke werkgever Grasshoppers moet voor 1 juli aangeven of ze hem terug willen. Zo niet, dan keert hij terug bij Twente dat hem vorig seizoen voor twee jaar huurde.