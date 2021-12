Effectief FC Twente doet bij PEC Zwolle z’n plicht en stijgt naar plek vier

FC Twente, dat op 30 oktober voor het laatst verloor, ging in Zwolle goed met de kansen om die het kreeg aangereikt van PEC. Het voetbal was verre van groots, maar tegen een ploeg die zelden scoort en niet op de nul kan spelen, kun je gewoon niet verliezen. PEC zal het gevoel hebben gehad dat het vaker de bal had, maar de degradatiekandidaat creëerde vrijwel niets.

Vier wisselingen



Hoewel FC Twente-trainer Ron Jans doorgaans niet snel veranderingen doet, voerde hij nu vier wisselingen door in de opstelling ten opzichte van het bekerduel tegen Feyenoord. Mees Hilgers, Jayden Oosterwolde, Daan Rots en Ricky van Wolfswinkel zaten mede vanwege fysieke omstandigheden op de bank. Zij werden vervangen door Julio Pleguezuelo, Gijs Smal, Dimitrios Limnios en Manfred Ugalde.

Meteen raak

PEC Zwolle begon nog wel brutaal en vol energie aan de wedstrijd, maar bij de eerste keer dat FC Twente serieus over de middellijn kwam was het in de vijftiende minuut meteen raak. Virgil Misidjan gaf de voorzet, Michel Vlap zorgde voor de eerste paal voor de afleiding waarna Dimtrios Limnios de bal van dichtbij binnentikte: 0-1.

FC Twente toonde in Zwolle één grote kwaliteit: effectiviteit. Vijf minuten voor rust leverde ook de tweede bal vanaf de rechterkant een treffer op. De hoekschop van Michal Sadilek werd door elke Zwollenaar gemist, maar niet door Ugalde die simpel raakkopte: 0-2.

PEC, dat speelde met drie verdedigers en de backs heel diep had staan, kwam voor rust tot één gevaarlijk moment. Na een vlot lopende aanval schoot Slobodan Tedic een metertje over.

Weer een snelle goal

Al snel na rust zorgde FC Twente voor de beslissing in de wedstrijd. Oud-Zwolle-speler Misidjan zette zelf de aanval op en ronde het uiteindelijk ook af: 0-3. Opnieuw was Vlap een hinderlijke stoorzender in de laatste linie van PEC. Bij Zwolle dachten ze nog wel even aan buitenspel, maar bijna niemand had in de gaten dat er nog een verdediger op de achterlijn stond.

FC Twente was in het restant ongekend slordig, waardoor de ploeg ondanks alle ruimte tot niet één fatsoenlijke aanval meer kwam. Tegen dit machteloze PEC was dat op deze avond ook niet nodig, al schoot invaller Samir Lagsir in de laatste minuut de bal zowaar nog achter doelman Lars Unnerstall: 1-3.

PEC Zwolle - FC Twente 1-3 (0-2)

15. Limnios 0-1, 40. Ugalde 0-2, 51. Misidjan 0-3, 90. Lagsir 3-1

Opstelling FC Twente: Unnerstall, Pleguezuelo, Pröpper, Smal; Sadilek, Zerrouki (77. Van Wolfswinkel), Vlap (60. Bosch); Limnios (86. Rots), Ugalde (77. Cleonise), Misidjan (60. Cerny)