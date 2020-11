Eindelijk kunnen ze bij FC Twente weer zeggen: we spelen vandaag een topper

ENSCHEDE - Het heeft heel wat tranen, energie, frustratie, verdriet en teleurstellingen gekost, maar FC Twente speelt zondagmiddag na jaren eindelijk weer een topduel in de eredivisie. Met de komst van de titelkandidaat PSV naar De Grolsch Veste borrelt de spanning. En dit keer is het gezonde spanning.

Als de middag in de avond overgaat moet De Grolsch Veste eigenlijk dampen van emotie. Het kan niet anders of onder normale omstandigheden was het stadion volledig uitverkocht geweest, dertigduizend man in een ouderwetse ‘Hel van Enschede’. Zelfs Mario Götze, opgegroeid met de gele wand van Borussia Dortmund, zal ongetwijfeld onder de indruk zijn van de rode muur.



Ander decor

FC Twente-PSV verdient een ander decor dan een leeg stadion waar de stemmen van de spelers en coaches verdwijnen in een soort van echoput. Dat de wedstrijd op afstand de harten van de fans toch weer te verwarmen, blijkt wel uit het feit dat de club zaterdag ruim 5000 #IKMISOE pakketten op meer dan 40 afhaallocaties in de regio en het hele land aan de man heeft gebracht. Tot aan Amsterdam en zelfs Eindhoven toe. Het bier, een bacootje en de wereldberoemde Twenteham liggen bij de supporters opgeslagen. Vanaf 16.44 mag de koelkast open. Proost.

Volledig scherm Zondagmiddag te zien in Enschede: Mario Götze. © BSR Agency

Lang geleden

De nummer twee PSV tegen de verrassende nummer 5 FC Twente: vroeger was het heel normaal dat dit een prachtig affiche was. Maar hoe lang is het nu wel niet geleden dat dit een kraker genoemd mag worden? Vorig seizoen stond er ook heel wat spanning op de onderlinge ontmoeting, maar dat was omdat het de eerste wedstrijd van het seizoen was en FC Twente de terugkeer op het hoogste niveau vierde. Het werd een mooie avond, met een prachtige treffer van de inmiddels alweer bijna vergeten Keito Nakamura, eindigend in een zwaarbevochten gelijkspel.

Volledig scherm Valt er vanmiddag weer wat te vieren voor de spelers van FC Twente? © ANP

Lang zonder zege

Het punt vorig seizoen werd omarmd als een zege, in werkelijkheid hebben de Tukkers al 12 duels op rij niet meer gewonnen van PSV. De Eindhovenaren zijn ook de favoriet, zeker nu de selectie voor het het eerst sinds tijden coronavrij is. Bij FC Twente melden ze zaterdagavond opgelucht dat het eerste positieve geval in de kleedkamer niet heeft geleid tot een brandhaard. Alleen Queensy Menig en Godfried Roemeratoe zijn er niet bij, de rest is fit, en de vraag is natuurlijk: wie gaan deze twee spelers vervangen?

Optimistische trainer

Trainer Ron Jans haalde vrijdag al de schouders op over de afwezigen. Hij is niet zo van het pessimistische. Als de kracht van PSV ter sprake komt, zegt hij aan het eind van de rit dat ‘ook FC Twente een goede ploeg heeft waar de tegenstander rekening mee moet houden’. ,,Ik win liever van een compleet PSV, dat geeft meer cachet", aldus Jans.

FC Twente-PSV is een duel om naar uit te kijken. Zondagmiddag 16.45 uur is de aftrap. Denk er dertigduizend mensen bij, hoor de orkaan van 30.000 en het plaatje is af.