EK-showbands krijgt staartje: FC Twente moet grasmat per direct vervangen

FC Twente hoopt dat de nieuwe grasmat er eind volgende week in ligt. De club liet maandagmorgen in de krant weten dat het op zoek is naar nieuwe geldbronnen. „Voetbal is voor 18 tot 20 dagen in het jaar. De rest van de tijd ligt dat gras maar hier”, liet Renske Hengeveld van afdeling Meeting en Events weten. Een nieuw veld kost ongeveer een ton.