El Hamdaoui ondergaat medische keuring bij FC Twente

El Hamdaoui was de voorbije twee weken op proef bij Twente. Hij speelde 45 minuten mee in het oefenduel van Jong Twente tegen NEC en stond afgelopen zondag 45 minuten op het veld tegen Emmen. In die wedstrijd verzorgde hij op fraaie wijze een assist.

Voldoende bewijsdrang

El Hamdaoui zat al geruime tijd zonder club. In januari 2016 vertrok hij naar Umm-Salal SC uit Qatar. Die club verruilde hij zeven maanden later voor Al-Taawoun FC. El Hamdaoui maakte in Nederland furore bij AZ en Ajax. Trainer Gertjan Verbeek is er van overtuigd dat de aanvaller nog van grote waarde kan zijn dit seizoen. ,,Mounir is geen 28 jaar meer, maar heeft nog voldoende bewijsdrang. Hij kan het elke defensie nog lastig maken'', aldus Verbeek.