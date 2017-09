Elf stadionverboden: Vak-P is ook kwaad op FC Twente

Tijdens de wedstrijd tegen PSV op 6 april viel de politie het home van Vak-P binnen in een onderzoek naar drugshandel. De situatie liep mede door een, naar later bleek, overbodige oproep van de speaker van FC Twente aan alle supporters om het stadion te verlaten uit op een chaos. Na afloop waren er rellen.

Club mede schuldig

“FC Twente is er mede schuldig aan dat het een chaos werd. Dat is gebleken uit de evaluatie van de gemeente, politie en justitie. Als je als club dan zelf mede schuldig bent aan alle ellende dan kun je die elf supporters in elk geval binnen laten bij wedstrijden tot het moment van een eventuele veroordeling door de strafrechter”, vindt Van Gils. “Maar op Twente rekenen we al helemaal niet meer. Die club probeerde vroeger nog wel eens wat bij de KNVB voor ons voor elkaar te krijgen, maar nu niet meer.”